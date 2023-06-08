Bakan Özhaseki: Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse, o sözleri yerine getireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'dan gerçekleştirilen 'Türkiye Çevre Haftasında 9 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor. 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Adıyaman Millet Bahçesi'nde ki törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yeni kabine oluştu ilk toplantısını yaptık. Yeni kabinemizin ilk açılışını Adıyaman'dan yapıyoruz. Deprem bölgesinde hasara uğrayan Adıyaman'ınımızın vefaket, cefakar hemşerilerimizin yanında olmaktan mutluyuz.

Adıyamanlı hemşerilerimiz iyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızdaydı. Bu gün 9 ilimizde millet bahçelerimizin açılışını yapıyoruz. Aynı zamanda 9 milyon fidanı dikeceğimiz sembolik fidanlarla toprakla buluşturacağız. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz, ama unutmayalım ki bizler deprem ülkesiyiz. Son yüz yılda Anadolu topraklarında 6'nın üzerinde 60'ın üzerinde deprem oldu.

Maddi hasarı söylemeye gerek yok, 130 bin üzerinde vatandaşımızı toprağa verdik. Depremin olduğu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız bölge valilerini aradı. Ardından bakanlarımız, valilerimiz kaymakamlarımızı buraya gelerek çalışmaya başladı. İlgili bakanlıkların görevlileri buraya geldi. 808 belediyemiz var, tamamını görevlendirdik.

İlk günden itibaren hep beraber elimizden geleni yaptık. Cumhurbaşkanımızın risayetinde yerine getiriyoruz. Milletimizde ilk günden beraber ayaktaydı. Bu bölgelere bakarak üzüldüler. 85 milyon akşam bu bölgeleri gördükten dükten sonra göz yaşı dökmeyen kimse yoktu. Anneler bileziklerini bozdurarak destek verdi, çocuklar bisikletlerini göndererek katkıda bulundu. Bizler büyük bir milletiz. Böyle bir millete ait fert olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Özellikle bu bölgelere gelen yabancı misyon şefleri bunun altından kalkamayacaklarını dile getirdi.

Şuan ki tespitlerimize göre 680 bin konut, 170 bin ahır, iş yeri, yanı 850 bin civarında bir birim yapmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın verdiği sözü Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. 319 bin konut ilk etapta yapılmaya başlandı, 180 bini ihale edildi. Hızlı inşaatları gördükçe çok şükür Rabbimize diyerek devam edeceğiz. Buralardan hizmetimizi eksik etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın sözünü yerine getireceğiz. 22 yıl boyunca ne söz vermişse Allah'ın izniyle yerine getirdik bundan sonrada getireceğiz.

Çevre Haftası içindeyiz, bu dünya bir denge üzerine yaratılmıştır. Her şey yerli yerinde kararında yaratmıştır. Ancak insanoğlu tabiatı hoyrat kullanıyor. Kirletiyoruz, dengeleri bozuyoruz, çok tüketiyoruz sonrada dengeler bozuluyor" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "30 yıldır boş duran bir alan bu dönem bizlere Millet Bahçesi olarak nasip oldu. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon istikametinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, "9 milyon fidan toprakla buluşuyor. Türkiye Yüzyılının mimari Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Konuşmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile bağlanarak toplu açılış töreninde konuştu.

Konuşmalardan sonra 9 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının sembolü olarak, ilk fidanlar dikildi.