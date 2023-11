Bakan Özhaseki duyurdu! Yıl sonuna kadar 41 bin deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek

Özhaseki, Kahramanmaraş'taki Emlak Konut'un şantiyesini ziyaret ederek yetkilerden bilgi aldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Kahramanmaraş'ta Afet Sonrası Çalışmalarda Son Durum Programı"na katılan Özhaseki, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme ve görüş alış verişinde bulunmak üzere kentte bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığını aktaran Özhaseki, "Burada her birimizin bilmesi gereken en önemli şey Türkiye bir deprem ülkesidir. Bunu bilerek hareket etmeliyiz. Biz millet olarak önce deprem olduğunda ağlarız, sızlarız. Sonra birbirimizin yardımına koşarız. Aradan 40 gün geçince soğumaya başlar. Her şeyi unutuyoruz. Bir de aynı yerden devam ederiz. Öyle değil, hiç unutmamamız gereken bir şey var arkadaşlar. Bilim adamları diyorlar ki dünyada Himalayalardan başlayarak yani Asya'nın uzak köşesinden başlayarak, Avrupa'nın ortasına uzanan hat içerisinde 5 ülke dünyada en riskli 5 deprem ülkesinden biri diyorlar, birisi de bizim ülkemiz. Ne yapalım? Cennet gibi bir vatanımız var. Ama yer altında da böyle bir zorluğumuz var bizim ve topraklarımızın da yüzde 66'sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesi. İçinde bulunduğumuz bölüm de dahil olmak üzere. Nüfusumuzun da yüzde 71'i burada yaşıyor. Ülkemizde gerek karada, gerekse denizlerimizde son 100 yıl içerisinde meydana gelen yıkıcı diye tarif edebileceğimiz deprem sadece 226. Yani her sene 2 veya 3 tane yıkıcı şiddette bir depremle karşı karşıyayız." dedi.

Özhaseki, Türkiye'deki aktif fay hatlarındaki depremler nedeniyle 130 bin canın yitirildiğini, 100 milyarlarca dolar maddi hasarın olduğunu söyledi.

"ŞEHİRLERİ BORÇLANDIRMAYACAĞIZ"



Bütün bu gerçekliğin bilinerek hareket edilmesi gerektiğini aktaran Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerde 850 bin civarında bağımsız birimin zarar gördüğünü anlattı.

Çok hızlı şekilde birçok yerde konutların yapımına başladıklarını, 200 bin konutun ihalesini yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse senenin sonuna kadar, 41 bin konutu şehirde, 5 bin konut da köy evini bitirdik, bunları teslim edeceğiz. Bundan sonraki aylar içerisinde de 20 bin, 30 bin, 40 bin, her ay bu evleri teslim etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da bu bölgelerin altyapıları çöktü. En çok zarar gören baktığımız zaman Hatay gibi gözüküyor. Çünkü Hatay'da merkez Antakya ve Defne olarak bilinir. Arkadaşlar yüzde 90'ı yok. Dümdüz gittiğiniz zaman. Burada dışarıya çıktığımızda yine bir hayat var çok şükür. Ama dümdüz bir tarla düşünün yani. Hala yıkım devam ediyor. Hala hafriyat kaldırmaya orada devam ediyoruz. Oranın altyapısı gittiği için 40 milyarlık bir Dünya Bankası kredisi vardı. Biz bunu borçlandık. Bankalara karşı, Avrupa İmar Kalkınma Bankası'na karşı vesaire ama kendi şehirlerimize bu projeleri yapıp hibe olarak bırakacağız. Şehirleri borçlandırmayacağız. Burada ikinci sırada Kahramanmaraş'ımız var. Buraya da 8 milyar lira ayırdık baştan sona su, kanal, yağmur suyu gibi sistemleri, arıtma sistemlerini bir daha yenileyip inşallah sıfırdan yapmış olacağız."

Özhaseki, deprem şurasında çelik ev modeline geçilmesine yönelik bir karar alındığını ve bunun da köy evlerinde uygulamaya koyulduğunu belirtti.

Çelik evlerin yüksek yalıtımlı bir şekilde inşa edildiğini aktaran Özhaseki, "Şu anda ihaleler başladı. 100 bini bulacak tüm Türkiye'de ama bir faydamız da şu olacak. İhale yapıldıktan sonra 6 ay süre veriliyor. Bugünlerde mesela ihale yapılmışsa ki bir kısmını yaptık. 6 ay sonra teslim edecekler. Çok da kolay. Altından fay hattı bile geçse yıkamıyor. En iyi taraf da burası zaten. İnşallah bundan sonra köy evlerimizde böyle yapacağız. Bir taraftan da yerinde dönüşüm için müracaatlar aldık. Bildiğiniz gibi bu kredi miktarlarını açıkladık. Hepiniz biliyorsunuz zaten. 245 bin vatandaşımız da bu şekilde 'Biz evimizi yaparız siz bize yeter ki destek olun' diye müracaat ettiler. Bunlar da hızlanıyor gittikçe. İnşallah bunlar bittiği zaman da yaraları sarmış oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezinin bir an önce ayağı kaldırılması için bazı kararlar aldıklarını ifade eden Özhaseki, ağır ve orta hasarlı binaların kaldırılmasıyla kent merkezinde yaklaşık 10 bin ticaret ve konut yapılacağını aktardı.