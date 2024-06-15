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Güncel

Bakan Özhaseki, evini yerinde dönüştüren Şahin ailesine konuk oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremde hasar gören evlerini 'Yerinde Dönüşüm Projesi' ile yapan Adıyamanlı Şahin ailesine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki, evini yerinde dönüştüren Şahin ailesine konuk oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Adıyaman temasları sırasında, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"nden aldığı hibe ve kredi desteğiyle evini yerinde dönüştüren Şahin ailesine konuk oldu.

Proje sayesinde 4 daireden oluşan bir bina yaptıklarını belirten Mustafa Şahin, Bakanlığa ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Özhaseki de depremin ardından konutların bir an önce yapılması için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bir taraftan Hazine arazilerinde, bir taraftan da şehir merkezlerindeki rezerv alanlarda çalışmalara başladık. Bir yandan da sizler gibi evini yerinde yapmak isteyenlere destek sağladık. Yüz binlerce ev yapmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özhaseki, Yeni Mahalle'de inşaat alanında incelemelerde bulundu, müteahhit ve teknik personelle bir araya geldi.

İşçilerin yanına giden ve onlarla tokalaşan Özhaseki, bir işçinin "Elimiz kirli." diyerek elini uzatmaktan çekinmesi üzerine işçinin ellerini daha sıkı kavrayarak "Allah işinizi rast getirsin." dedi.

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