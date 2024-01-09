İSTANBUL 6°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9402
  • EURO
    32,7602
  • ALTIN
    1955.14
  • BIST100
    7736.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özhaseki: Malatya'da tamamlanan deprem konutlarını en kısa sürede teslim edeceğiz
Güncel

Bakan Özhaseki: Malatya'da tamamlanan deprem konutlarını en kısa sürede teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da tamamlanan deprem konutlarını ve iş yerlerini en kısa sürede teslim edeceklerini belirterek, 'Malatya'mız, güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacak.' dedi.

AA9 Ocak 2024 Salı 19:03 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Malatya'da tamamlanan deprem konutlarını en kısa sürede teslim edeceğiz
ABONE OL

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehri eski güzelliğine ve canlılığına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirerek, ildeki afet konutları, köy evleri ve Bakırcılar Çarşısı'na dikkati çekti.

Bakan Özhaseki, "Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Malatya'mız, güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, depremzedelerin Malatya'da yapılan çalışmalara ilişkin memnuniyetlerini dile getirdiği bir videoyu da paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.