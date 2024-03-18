Bakan Özhaseki: Muhalefet deprem üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor

TOKİ'nin İzmit Sekbanlı-Sepetçi Proje Alanı Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Özhaseki, 18 Mart'ta bu toprakları vatan yapmak için gencecik yaşta bedenlerini toprağa veren şehitleri rahmetle andı.

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin izlerini giderebilmek, yaraları sarabilmek için büyük gayret sarf ettiklerini, depremler karşısında şehirleri daha dirençli, konut ve iş yerlerini daha güvenli hale getirebilmek için mücadele içinde olduklarını anlattı.

Depremzedelere yönelik yardım ve destek çalışmalarından bahseden Özhaseki, "Ama bir de 'deprem turistleri' vardı o dönemde. Nüfusları milyonlarca malum belediyeler. O bölgelere birkaç gün sonra özel jetlerle geldiler. İçerisi basın ordusu dolu. Sosyal medya fenomenlerini aldılar yanlarına, özel jetlerle. İndikten sonra 1-2 çadıra götürdüler onları. Onlar da orada selfie çekildiler, bıraktılar, gittiler." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları yapmaya kalktıklarında "Efendim biz kentsel dönüşüme değil de rantsal dönüşüme karşıyız" söylemleri ile muhatap olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Geçenlerde bütçe görüşmelerinde dedim ki; 'Artık midem bulanıyor, bu sözü söylemeyin yeter.' Bir tane kentsel dönüşüm yapın, ne olur. Size rantsal dönüşüm yapın diyen mi var? Rantsal dönüşüm yapanın zaten Allah cezasını versin, ne demek rantsal dönüşüm? Koca koca belediyeler var ellerinizde, imkanlar var. Gelin adam gibi kentsel dönüşüm yapın ya. Mani olmaya çalışmayın en azından. Mani olamazlar da. Dava açıyorlar. Arkasından başka türlü de devam ediyor. Ne diyelim? Kimisi iş yapmaya, eser bırakmaya uğraşır, hayırlı iş yapayım diye çabalar, kimisi de mani olmak için çırpınır, durur."

- "YARIN DAĞITACAĞIMIZ KONUTLARLA 75 BİN KADAR KONUTU TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Depremden bu yana gece gündüz demeden çalıştıklarını, afet bölgesinde 1 saniyelerinin bile boş geçmediğine işaret eden Özhaseki, bölgede 1000'den fazla şantiyelerinin bulunduğunu ve 300 bin kadar inşaatın devam ettiğini bildirdi.

Bakan Özhaseki, muhalefetin kentsel dönüşüme yönelik söylemlerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Yarın dağıtacağımız konutlarla 75 bin kadar konutu teslim etmiş olacağız. Biz böyle çırpınırken, birileri de mani olmaya çalıştıkları gibi bir taraftan da laf atmaktan geri durmuyorlar. 1 ay kadar önceydi, ana muhalefetin genel başkanı, 'nerede bu evler' diye bağırıyordu. 'Sizin başarınız burada sıfır sıfır sıfır' gibi bir şeyler diyor. Eline tabela almış. Bir başka genel başkan çıkmış diyor ki; 'kimlere evleri verdiniz ya? Siz AKP'lilere veriyorsunuz yüzde 100. Akrabalarınıza dağıtıyorsunuz değil mi' falan diyor. Depremin olduğu ilk günlerde bir genel başkanla, yardımcısı şöyle söylüyorlardı; 'Bu iktidar var ya depremin altında kalır.' Kardeşim insanlar can çekişiyor ya iktidarın gidip gitmemesiyle ne alakası var. Hepimiz seferberlik halindeyiz, aylarca oradaydık."

Özhaseki, 110 bin kişilik orduyla çalışarak evleri yaptıklarını vurgulayarak, "Hem de mis gibi evler. Böyle dediğim için bile dillerine düştüm. Ya hakikaten mis gibi evler, ne deyim. Çelik karkaslı evler. İnsanlar tek başına belki ekonomik gücü olup da yaptırma imkanı bulamayabilirler ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı; 'Madem yapıyoruz, bir, en güzelini yapalım, iki, depreme de dirençli olsun." Hiçbir masraftan kaçınmadan emin olun bu evler yapılıyor orada fakat bu arkadaşlarımızın ne yazık ki dilleri biraz kirli. Deprem üzerinden bile siyaset yapmaya devam ediyorlar. Keşke deprem üzerinden siyaset yapılmasa. Bu arkadaşlar bazen ağzından çıkanı, ne dediklerini bilmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, şu anda kırılmamış 500'e yakın fay hattı bulunduğunu anlatan Özhaseki, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çok acılar yaşandığını, bu nedenle yapılaşmış şehirlerde bir an önce kentsel dönüşümü gerçekleştirmek gerektiğini vurguladı.

Özhaseki, deprem bölgesinde hala 320 bin aileye kira yardımında bulundukları, 600 bine yakın afetzedenin konteynerlerde kaldığı bilgisini paylaşarak, her ay 10, 15 bin konutu teslim edip vatandaşları sağlıklı yapılara kavuşturmak istediklerini kaydetti.

Kocaeli'de 7 yerde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarından bahseden Özhaseki, bugün teslim edilen konutların hayırlı olmasını diledi.

Bakan Özhaseki, muhalefetteki yerel yönetimlerde algı belediyeciliği yapıldığını savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni bir belediyecilik modası çıktı; 'algı belediyeciliği' diyorlar, başını İstanbul çekiyor zaten. Kentsel dönüşüm için ayrılan para 500 milyonun altında fakat algı operasyonları için ajanslara verilen para 890 milyon lira civarında. Ya kentsel dönüşüme ayırdığın parayla, reklama ayırdığın para bari eşit olsaydı. Ben bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Ne yapıyor peki o ajanslar? Fenomenleri ayarlıyorlar, sosyal medyadaki hesabında güçlü adamları buluyorlar, paralar veriyorlar. Peki o paraları alanlar ne yapıyor? Başkan efendi oturuyor alkışlıyorlar; ayağa kalkıyor alkışlıyorlar. Gülüyor alkışlıyorlar, yatıyor alkışlıyorlar. Tatile gidiyor, çalışıyormuş gibi gösteriyorlar. İş yapmıyor, yapıyormuş gibi gösteriyorlar. Vallahi ben bu belediyeciliği anlayamam. Böyle bir anlayış doğru değil. Bunlar geçer gider ama kalıcı olan buradaki eserler, yapılanlar."



Konuşmaların ardından 747 konutun yer aldığı projede temsili olarak 5 aileye anahtarları teslim edildi, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu dua okudu.



Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman, Sadettin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve vatandaşlar katıldı.