Bakan Özhaseki: Muhalefet kentsel dönüşüm çalışmalarına takoz koymaya çalıştı

Özhaseki, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde gerçekleştirilen "5500 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni"nde yaptığı konuşmada, devlette devamlılığın esas olduğunu söyledi.

Temel atma ve yıkım töreni yapılan projenin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in gayretleri ve bakanlığın desteğiyle seneler önce başlamış bir çalışma olduğunu belirten Özhaseki, ihaleyi yapan TOKİ'nin 650 gün süre verdiğini, ancak projeyi daha erken bitirme gayretleri bulunduğunu dile getirdi.

Özhaseki, muhalefetin kentsel dönüşüm çalışmalarına takoz koymaya çalıştığını ifade ederek, depremin vurduğu Hatay'da deprem öncesi bu çalışmalara yönelik çıkarılan engelleri anlattı.

Hatay'da kentsel dönüşüme engel olunmaması için çok dil döktüğünü kaydeden Özhaseki, "Ne yazık ki oradaki Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti bu işe mani oldu, oradaki örgütler mani oldular ve kentsel dönüşümü yaptırmadılar." dedi. Kendisine mani olunan ve iş yaptırılmayan Aksaray Emek Mahallesi'nin depremde tamamıyla yerle bir olduğunu aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu işe mani olanlar, 'Bu bir hukuk savaşıdır.' diyenler 'İnsanların mal emniyeti için anayasal bir güvence olarak biz bunu yapıyoruz.' diyerek bir kılıfla devam ederler. Sonra da 'Biz kentsel dönüşme değil de rantsal dönüşüme karşıyız.' gibi buldukları bir sloganla her türlü sorumluluktan kaçanlar ve hiçbir riskin altına elini sokmayanlar, bu manzara karşısında acaba vicdanları varsa sızlıyor mudur bilmiyorum. Bunları yaşadık. Ne yazık ki böyle bir manzarayla karşı karşıyayız."

"ŞU ANDA 110 BİN İNSAN ORADA 950'DEN FAZLA ŞANTİYEDE HİZMET EDİYOR"

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, 18 ilin etkilendiği bu depremlerde 53 bin insanın yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Depremlerde 680 bini konut, 170 bini işyeri olmak üzere 850 bin bağımsız birimin zarar gördüğünü aktaran Özhaseki, bu depremlerin bin yıllık Anadolu medeniyeti tarihindeki en büyük felaket olduğunu ifade etti.

Özhaseki, deprem sonrası millet olarak büyük bir dayanışma gösterildiğini, ilk andan itibaren devletin tüm kurumalarıyla seferber olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde bu ay verilecek konutlar ve gelecek ay devam edecek törenlerle 75 bin konutu teslim etmiş olacaklarını bildiren Özhaseki, ondan sonra da her ay 15-20 bin konutu vatandaşa teslim edeceklerini aktardı.

Özhaseki, deprem üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Deli gibi çalışıyoruz. Arılar gibi çalışıyoruz. Şu anda 110 bin insan orada 950'den fazla şantiyede hizmet ediyor. Soğukta, sıcakta, karda, kıyamette çalışıyor. Onların emeklerine saygısızlık etmeyin." ifadelerini kullandı.

"BİLİM İNSANLARINA GÖRE DEPREMİN ENERJİSİ İSTANBUL'A ULAŞTI"

Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayarak, geçen yüzyıl içerisinde denizlerde ve karada 6 ve üzerinde 231 şiddetli yıkıcı deprem meydana geldiğini, toplam 130 bin insanın bu depremlerde yaşamını yitirdiğini, maddi hasarın da milyarlarca dolar olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 1939'da Erzincan, 1942'de Niksar, 1943'te Tosya, 1944'te Bolu, 1957'de Abant, 1967'de Adapazarı ve 1999'da da Gölcük depremlerinin meydana geldiğini hatırlatan Özhaseki, bilim insanlarına göre depremin enerjisinin İstanbul'a ulaştığını ifade etti.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2012'de çıkarılan bir yasa ile 2 milyondan fazla konutun yenilendiğini aktardı.

Murat Kurum'un bakanlığı döneminde "Yarısı Bizden" kampanyasının ilan edildiğini hatırlatan Özhaseki, "Bir taraftan ben İstanbul'da kamu arazilerini tespit ettim. Oralarda inşallah 400 bine yakın konut yapacağız. Buna bu yaz itibariyle büyük ihtimalle başlarız. İstanbul'un dönüşümü için bizim bütçemiz tam 485 milyar lira. Bunu sadece 'Yarısı Bizden' dediğimiz kampanya için harcayacağız." dedi.