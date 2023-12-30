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Bakan Özhaseki: Önemli olan yerli olanı tercih etmektir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin otobüs tanıtım töreninde, 'Biz bu şehirde hizmete devam edeceğiz. Siz 'devam' dedikçe, dua ettikçe, destek verdikçe biz de güzel işler yapmaya niyetlenip devam edeceğiz. Tramvayda otobüste önemli olan yerli olanı tercih etmektir. Bu tercih ülke ekonomisine karşı önemli bir etken' dedi.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Önemli olan yerli olanı tercih etmektir
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Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılan 15 yerli elektrikli otobüsün tanıtım töreninde, ülke ekonomisinin kalkınması için yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kayseri'de belediyecilik alanında örnek çalışmalar yapıldığını vurgulayan Özhaseki, "Tramvayda otobüste önemli olan yerli olanı tercih etmektir. Bu tercih ülke ekonomisine karşı önemli bir etken. Kayseri'de örnek olacak belediyecilik yapılıyor. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe beledilerinde çok güzel işlere imza atılıyor. Bu çalışmalarla şehir, güzel yerlere gidiyor." dedi.

Özhaseki, "Ömrümüz hizmetle geçiyor. Son bir haftada 5 şehre gittim. Bugün de memleketimize geldik. Bizi burada her zaman birkaç açılış ya da temel atma töreni karşılıyor. Bu şehirde hareket var, bereket var. Uyum içindeki çalışmanın meyvesi olarak bu hizmetler yapılıyor. Birlik varsa rahmet vardır. Ayrılık varsa azap olur. Biz bu şehirde hizmete devam edeceğiz. Siz 'devam' dedikçe, dua ettikçe, destek verdikçe biz de güzel işler yapmaya niyetlenip devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da alımı yapılan 15 elektrikli otobüsün 8'ini teslim aldıklarını, kalanların da belirli aralıklarla şehre getirileceğini belirtti.

Araç hakkında bilgi veren Büyükkılıç, "Araçlar yerli ve milli, tamamen elektrikli, 18 metre uzunluğunda ve 140 yolcu kapasiteli. Daha önce 6 elektrikli aracımız vardı. Yeni alımla elektrikli otobüs sayımız 21'e çıkıyor. Bu otobüsler için yaklaşık 200 milyon lira ödedik." diye konuştu.

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