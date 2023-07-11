Bakan Özhaseki, Suudi Arabistanlı Bakan Al Hogail ile görüştü

Bakan Özhaseki, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Suudi Arabistan Krallığı Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Sayın Majed Al Hogail ve beraberindeki heyetle bakanlığımızda bir araya gelerek ortak çalışmalarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Bakanlıklarımızın çalışma alanları ile ilgili konularda ülkelerimiz arasında geliştireceğimiz projeleri ele aldık. Ortaya koyduğumuz işbirliğinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum. Değerli mevkidaşıma ziyaretleri için teşekkür ediyorum."