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Bakan Özhaseki: Türkiye'yi bir an önce kentsel dönüşüme hazırlamamız icap ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Bizim bir an önce kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Bir an önce sağlıklı konutlarımıza çıkmamız lazım. O yüzden bizim bir an önce kentsel dönüşüme Türkiye'yi hazırlamamız ve bitirmemiz icap ediyor.' dedi.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:52 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Türkiye'yi bir an önce kentsel dönüşüme hazırlamamız icap ediyor
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Özhaseki, TOKİ tarafından Kayseri'de yaptırılan "Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni"nde, kentte geçmişten bugüne yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anadolu coğrafyasının dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Özhaseki, cennet gibi bir vatan olan bu coğrafyanın bir deprem bölgesi olmasının ise en büyük dezavantajı oluşturduğuna dikkati çekti. Özhaseki, şunları kaydetti:

"Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e doğru uzanan sıra dağlar içerisinde en riskli 5 ülkeden birisi Türkiye olarak geçiyor. 'Türkiye bir deprem ülkesidir' diye not düşülüyor. Şu anda birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde bulunan bizim bölgelerimizin oranı yüzde 66. Bu yüzde 66'lık bölümde yaşayanların nüfusu ise yüzde 71. Yani her an deprem olabilecek ölçüde bir zorluğu olan coğrafyada nüfusumuzun yüzde 70'inden fazla insan yaşıyor. Son yüzyıl içerisinde ana karamızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddetteki deprem sayısı 60. Neredeyse bir veya iki senede bir mutlaka bir deprem oluyor 6-7 şiddetinde. Toprağa verdiğimiz canlarımızın sayısı 130 bin. Bu işin mali hasarını hiç düşünmeyin. 100 milyarlarca dolar. O kadar büyük bir bela var karşımızda. Böyle olunca bizim bir an önce kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Bir an önce sağlıklı konutlarımıza çıkmamız lazım. Bir an önce yapı stokumuzu yenilememiz lazım. Bunu bir an önce yaparsak emniyetli bir vaziyette evlerimizde otururuz."

Vatandaşların bu konutlarda rahatça oturabileceklerini söyleyen Özhaseki, "Kendinizi dışarı atmayın lütfen ama öbür eski yapılanlarla ilgili tabii ki kimseye bir şey diyemem. O yüzden bizim bir an önce kentsel dönüşüme Türkiye'yi hazırlamamız ve bitirmemiz icap ediyor." diye konuştu.

Bakan Özhaseki ve il protokolü, konuşmaların ardından hak sahiplerinden bir kısmına evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Özhaseki, daha sonra örnek daireyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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