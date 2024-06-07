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Bakan Özhaseki: Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını bir kez daha gördük

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı yapılan, Türkiye'nin en büyük çevre etkinliği ÇEVREFEST'e ilişkin, 'Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını, onlarca stanttaki yüzlerce çalışma ile bir kez daha gördük. İnşallah evlatlarımızın geleceği için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 21:15 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını bir kez daha gördük
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Bakan Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) da global iletişim ortağı olduğu ÇEVREFEST'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin en büyük ve geniş katılımlı çevre etkinliği ÇEVREFEST'in ikinci gününde de çevre gönüllüleri ile bir araya geldiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Etkinlik alanında yer alan belediyelerimiz, üniversitelerimiz, özel sektör ve Bakanlıklarımızın stantlarını ziyaret ederek çevre ve Sıfır Atık çalışmalarını inceledik. Ülkemizdeki çevre hassasiyetinin arttığını, onlarca stanttaki yüzlerce çalışma ile bir kez daha gördük. İnşallah evlatlarımızın geleceği için hep birlikte çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Bakan Özhaseki, paylaşımında stant ziyaretlerine ilişkin görsellere de yer verdi.

  • Bakan Özhaseki
  • ÇEVREFEST
  • Sıfır Atık

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