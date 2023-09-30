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  • Bakan Özhaseki 'vatandaşlarımızdan istirham ediyorum' diyerek uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak
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Bakan Özhaseki 'vatandaşlarımızdan istirham ediyorum' diyerek uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkili olacak yoğun yağışlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna ve yetkililerin uyarılarına uyulması çağrısında bulundu.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki 'vatandaşlarımızdan istirham ediyorum' diyerek uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporunu paylaştı.

Paylaşımında, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olmaya başladığını vurgulayan Özhaseki şunları kaydetti:

"Barajlarımıza can verecek yağmur suyuna ihtiyacımız var. Ancak yoğun yağışlarla birlikte olumsuz bir durumla karşılaşmamak için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce yapılan hava tahmin raporuna, yetkililerimizin uyarılarına bütünüyle uyulmasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum."

Son hava tahmin raporuna göre, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Adana'nın güneydoğusu, Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın ise Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Sinop'un iç kesimleri, Diyarbakır'ın ve Malatya'nın kuzeyi ile Şırnak'ın batısında kuvvetli, Samsun, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

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