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Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız' dedi.

DHA18 Haziran 2024 Salı 15:20 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı, sahillerdeki hareketliliği artırdı. Bakanlığın hayata geçirdiği 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında, vatandaşların sahillerden serbestçe yararlanmasını, kıyıya ulaşımını engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmalara yönelik denetimler, sahillere olumlu yansıdı. Kıyılarda yürütülen denetimlerin etkisiyle vatandaşlar rahatça denize girerken, halk plajları da tatilcilerin uğrak yeri oldu.

'HEDEFİMİZ, SAHİLLERİMİZİ KAÇAK YAPILARDAN ARINDIRMAK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kıyılara ulaşımı engelleyen işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı vatandaşların muzdarip olduğunu belirterek, "Biz de 'Milletimizin isteği, bizim başımızın gözümüzün üzerinde' dedik. Gelen şikayetler üzerine derhal harekete geçtik ve ekiplerimizle beraber çalışmalara başladık. Tüm sahillerimizi adım adım gözden geçiriyor, vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen kaçak yapıları ve işgalleri hızlıca tespit ediyoruz. Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Artvin'den Hatay'a kadar tüm sahilleri adım adım gözden geçirdiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, "Hedefimiz, sahillerimizi kaçak yapılardan arındırmak, bayramda olduğu gibi yaz tatili boyunca da turistik hareketliliğinin yasal çizgide devam etmesini sağlamak. Biz, il müdürlüklerimiz nezdinde kıyılarımızı gözetim altına alırken; valiliklerimiz de bu hassas meseleyi yakından takip etmeye devam ediyor. Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli bir tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Bayramın huzurlu atmosferini çevremizi kirleterek bozmayalım" dedi.

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