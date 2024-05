Bakan Özhaseki: Yaklaşık 390 bin konutumuzun inşaatı başladı

Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, yapımı süren çarşı projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Özhaseki'ye burada Emlak Konut yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

Özhaseki, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'na geçerek burada düzenlenen Malatya İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantının girişinde gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, ülkenin 14 ay önce büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını, 1000 yıldır Anadolu'da yaşayan bu milletin başına gelebilecek en büyük felaketin Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu söyledi.

Depremlerde 14 milyon insanın zarar gördüğü belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ayrı ayrı bakıldığı zaman 680 bin konutumuz yıkıldı ve 170 bin de evimiz, iş yerimiz, depolarımız, ahırlarımız, dile kolay, söylemesi çok kolay, 850 bin bağımsız birim... Haliyle maddi hasar çok fazla, 100 milyar doların üzerinde. Manevi hasarı ölçecek de bir alet daha icat olmadı. Her evde acı tütüyor. Her evde gözyaşı var. Her eve gittiğimizde, hikayeleri dinlediğimizde emin olun teslim ettiğimiz evlerden ayrılırken hep hüzünlenerek, ağlayarak ayrılıyoruz. Unutamadığımız acı hatıralar o kadar çok ki..."

Deprem döneminde kendisinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu anımsatan Özhaseki, "Bütün belediyelerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Sonra da tek tek gidip onların ne yaptığına, neler yaptıklarına, nasıl çalıştıklarına şahitlik etmek için de buralardaydık. Allah bir daha böyle afet göstermesin, bu sıkıntıyı yaşatmasın. Şimdi artık öyle sağlam konutlar yapacağız ki öyle sağlam iş yerleri yapacağız ki inşallah deprem olmaz ama olursa hepimiz huzurla evimizde oturalım. Bu acıları yaşamayalım. Onun içindir ki kılı kırk yarıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Özhaseki, depremden 2-3 ay sonra Malatya'da Valiliğin karşındaki çarşıda "İşe başlayalım" dediklerini aktararak şöyle devam etti:



"Hala fore kazık çakmaya devam ediyoruz. Hala zemini temizlemeye devam ediyoruz. Hala üzerindeki inşaatlar yeni yeni yükselmeye başlayabiliyor. Mesela Kahramanmaraş'ta şehrin ortasına giden bir cadde var. Fay hattı geçiyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz '1000 tane konut yaptıralım' dediler. İşe başlayacağız. Tam 40 milyon dolarlık orada fore kazık ihalesi yaptık. Aylarca fore kazık çaktık ama bir daha inşallah olmaz diyelim. Olursa da sağlam bir vaziyette, hepimiz emniyetli bir şekilde o depreme dirençli evlerimizde, iş yerlerimizde hayatımızı sürdürelim diye, o yüzden kılı kırık yarıyoruz. 14-15 ay geçti aradan. Emin olun hükümetin birinci gündem maddesi bu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize ilk sorduğu soru 'depremde hasar gören illerimizde durum nedir? Hayat normale dönüyor mu? İnşaatlar yolunda mı? Gidiyor mu?' Bir başka taraftan bakıldığı zaman da maliyedeki sıkı para politikasını sizler de takip ediyorsunuz. Mehmet Şimşek Bey'in itiraz etmediği tek harcama kalemi var. O da depremdeki yapılanlar arkadaşlar. Onun dışında milim milim her bir iş takip ediliyor."

Deprem bölgesindeki inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Burada işlerimiz çok şükür yolunda gidiyor. Türkiye genelinde söylüyorum bunu, şu anda neredeyse 390 küsur bin konutumuzun inşaatı başladı. 400 bin civarında konut olarak hak sahibimiz var. 40 bin kadar iş yeri olarak hak sahibimiz var. Belki 20-30 bin de daha sonra mahkemelerden gelen veyahut da yeni tespitlerle hata varmış düzeltilen gibi yerler çıkabilir. Bunun içindir ki biz bütün bunların hesabını yapıp şu anda 400 bin civarında inşaata başladık. Hazırlıklarımız da var. Devam ettiriyoruz. 4 bin 333 köyde köy evi yapıyoruz. Dile kolay. Kimine 10 tane, kimine 30 tane, kimine 50 tane, kiminde 100 tane çelikten yapıyoruz artık. 1240 tane şantiyemiz var arkadaşlar. Buralarda 110 bin kişi çalışıyor. İlk etapta 76 bin kadar konutu teslim ettik. Haziran, temmuzla birlikte her ay 10 bin, 15 bin, 20 civarında konutları teslim etmeye de devam edeceğiz."

Bütün hesaplarının gelecek senenin ortalarında konutunu almamış bir vatandaşın kalmasını istemediklerini aktaran Özhaseki, "Bugün arkadaşlarımız Büyükşehir Belediyesi'nde toplandılar. Yeşilyurt ve Battalgazi belediye başkanlarımız, yardımcıları, teknik ekipleri katıldı. 8-10 bin eksiğimiz var. Tespit edilen yerleri gösteriyorlar. Daha çok da şehirlerimizin içinde yapalım istiyoruz. Merkezlerde yapalım istiyoruz. Onları da bir an önce projelendireceğiz. İhaleyi yaptıktan sonra da en fazla bir sene gibi süre veriyoruz. O konutlarımızı da hak sahiplerine teslim ederiz. Yani bütün hesabımız gelecek senenin ortalarında, güze kadar konutunu almamış bir vatandaşımız kalmasın istiyoruz. İş yerleri yıkıldığı halde alamamış bir tek vatandaşımız kalmasın istiyoruz." dedi.

Seçimlerin geride kaldığını kaydeden Özhaseki, bu süre içerisinde çok çalışıp çok gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp da Malatya'da 55 bini kentsel alanda, 17 bini kırsalda olmak üzere toplam 72 bin hak sahibinin bulunduğunu anlattı.

72 bin konutun üretimiyle ilgili çalışmalara devam etiklerine dikkati çeken Alp, bugüne kadar ihalesi yapılan ve sahada inşaatları başlayan yaklaşık 30 bin 600 konut olduğunu vurguladı.

Alp, ihale aşamasında olan da 27 bin konut bulunduğunu, kentsel anlamda 12 bin, kırsalda da yaklaşık 8 bin projelendirme ve yer seçimi çalışması devam eden çalışmaları olduğunu dile getirdi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı da Malatya'yı ayağa kaldırmak için bakanlığın tüm yetkililerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, birkaç yıl içerisinde eskisinden daha güzel bir Malatya'ya kavuşacaklarını kaydetti.

Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve diğer ilgililer katıldı.