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Bakan Özhaseki'den ''dikkatli olun'' uyarısı: Olumsuzluklara karşı tedbirli davranın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde kuvvetli yağış, fırtına, sıcaklık düşüşü gibi hava olaylarının devam etmesinin öngörüldüğünü belirterek, 'Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.' ifadesini kullandı.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 21:23 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki'den ''dikkatli olun'' uyarısı: Olumsuzluklara karşı tedbirli davranın
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, ülkemizde devam eden kuvvetli yağışlar ve fırtına ile birlikte sıcaklıkların düşmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Hava olaylarına bağlı olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."

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