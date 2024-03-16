İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2024 Cumartesi / 7 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Özhaseki'den 'kentsel dönüşüm' vurgusu: Dünyada başka bir yolu bulunmamış
Güncel

Bakan Özhaseki'den 'kentsel dönüşüm' vurgusu: Dünyada başka bir yolu bulunmamış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul için özel projeler hazırladıklarını belirterek, 'Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalarımızı yeniden gözden geçirip, engelleyenlerin engelini aşacak şekilde kanunlar yaptık. Bir taraftan orta vadeli bütçeye çok büyük meblağlar koyduk, yerinde dönüşümü gerçekleştirmek isteyenler için. Biz, hazırlığımızı yaptık. Bu konuda da hazırız.' dedi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki'den 'kentsel dönüşüm' vurgusu: Dünyada başka bir yolu bulunmamış
ABONE OL

Zeytinburnu'ndaki 5126 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni'nde konuşan Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu anımsatarak, son yüzyılda, kara ve denizde meydana gelen 6 ve üzerindeki deprem sayısının 231 olduğunu söyledi.

İstanbul'da 600 bin civarında, bir an önce yıkılıp yapılması gereken bağımsız birim olduğunu ifade eden Özhaseki, "1,5 milyon civarındaki bağımsız birim de riskli gözüküyor. Bunun bir tek yolu var arkadaşlar, o da kentsel dönüşüm, dünyada başka bir yolu bulunmamış." dedi.

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümü hızlandırabilmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduklarını ve İstanbul'u özel bir birim haline getirdiklerini belirterek, "İstanbul için özel projeler hazırladık. Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandıracak yasalarımızı yeniden gözden geçirip, engelleyenlerin engelini aşacak şekilde kanunlar yaptık. Bir taraftan orta vadeli bütçeye çok büyük meblağlar koyduk, yerinde dönüşümü gerçekleştirmek isteyenler için. Biz, hazırlığımızı yaptık. Bu konuda da hazırız." diye konuştu.

İstanbul'da meydana gelmesi beklenen depreme değinen Özhaseki, Marmara Bölgesi'nde 20 milyon insan yaşadığını, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yarısının burada olduğunu ifade ederek, depremi düşünmek bile istemediğini kaydetti.

Özhaseki, Kahramanmaraş'taki depremin son 1000 yıllık Anadolu medeniyetinde meydana gelen en büyük felaket olduğunu vurgulayarak, bundan 18 ilin etkilendiğini, 14 milyon insanın zarar gördüğünü ifade etti.

İstanbul'u depreme hazırlamak için kentsel dönüşüme talip olduklarını söyleyen Özhaseki, yerel seçimde Büyükşehir'de Murat Kurum, Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy için "evet" oyu kullanılırsa önlerinin açılacağını belirtti.

Bakan Özhaseki, törende yapılacak canlı bağlantılarla 5 bin konutu depreme hazırlıklı hale getireceklerini kaydetti.

CANLI BAĞLANTIYLA YIKIM VE TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

Törende, Zeytinburnu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Ömer Arısoy, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe birer konuşma yaptı.

Programda, daha sonrasında yapılan canlı bağlantıyla, kentsel dönüşüm çerçevesinde Zeytinburnu, Esenler, Tuzla, Üsküdar, Bağcılar, Avcılar ve Fatih'te temeller atıldı, Ataşehir, Beşiktaş, Tuzla, Güngören, Ümraniye, Kağıthane ve Bayrampaşa'da ise yıkımlar başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.