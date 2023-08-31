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Bakan Özhaseki'den ''Saraçoğlu Mahallesi'' paylaşımı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi projesinde e-ihale satış gelirlerinin, deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına aktarılacağını bildirdi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki'den ''Saraçoğlu Mahallesi'' paylaşımı:
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Özhaseki, sosyal medya hesabından Emlak Konut GYO tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'ni, koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle yepyeni bir çehreye kavuşturduklarını belirten Özhaseki, "Şimdi de Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'nin e-ihale satış gelirlerini, deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
  • Saraçoğlu Mahallesi
  • Bakan Özhaseki

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