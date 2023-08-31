Bakan Özhaseki'den ''Saraçoğlu Mahallesi'' paylaşımı:

Özhaseki, sosyal medya hesabından Emlak Konut GYO tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesi'ni, koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle yepyeni bir çehreye kavuşturduklarını belirten Özhaseki, "Şimdi de Saraçoğlu Mahallemizden deprem bölgesine bir köprü kuruyoruz. Saraçoğlu Mahallesi'nin e-ihale satış gelirlerini, deprem bölgesinin yeniden ihya ve inşasına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.