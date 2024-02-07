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Bakan Özhaseki'den sözlerini çarpıtarak algı operasyonuna girişenlere sert tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalındaki sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, “Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: ‘Bize mis gibi villa verdiniz” dedi.

İHA7 Şubat 2024 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki'den sözlerini çarpıtarak algı operasyonuna girişenlere sert tepki
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon kanalında canlı yayındaki sözleri ile ilgili yapılan eleştireler ve haberlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Bakan Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz.' Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

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