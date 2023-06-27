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Bakan Özhaseki'nin bayram programı belli oldu

Bakan Özhaseki, bayramda Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya gelecek.

AA27 Haziran 2023 Salı 10:21 - Güncelleme:
Bakan Özhaseki'nin bayram programı belli oldu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nda Kahramanmaraş'taki depremzedelerle bayramlaşacak, konteyner kentte devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olacak.

İlçedeki Meydan Çadır Camisi'nde bayram namazını kılacak Özhaseki, daha sonra vatandaşlarla bayramlaşacak.

Özhaseki, ardından konteyner kente geçerek devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak, yetkililerden bilgi alacak.

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