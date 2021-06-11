Bakan Pakdemirli: 1.6 milyon dekar araziyi sulamaya açacağız

AA 11 Haziran 2021 Cuma 15:33 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 15:33

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde, baraj ve isale hattında emeği geçenlere teşekkür etti.

2021 yılını "Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alma mekanizması sayesinde son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 152 baraj ve gölet, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu ve 402 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 1000 tesisi tamamladık. Cumhuriyet tarihinin ilk su şurasını 29 Mart'ta başlattık. Bu yıl yaklaşık 1,6 milyon dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Ayrıca, su kaynaklarımızın bir damlasını bile heba etmemek adına, yer üstü depolama tesislerinin yanında, yer altı barajlarını da inşa etmeye başladık. Şu an itibarıyla 29 yer altı depolamamız hazır. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 50'ye çıkarmayı, 2023 yılına kadar ise 150'ye ulaştırmayı hedefliyoruz."

Kilis'te iki önemli tesisi hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Pakdemirli, "Kilis Yukarı Afrin Barajı, depolayacağı 38 milyon metreküp suyla, Kilis için büyük önem arz eden Seve Barajı'nın depolama hacminin 2 katı kadar su biriktirme hacmine sahiptir. Baraj ile Kilis şehir merkezine yıllık 19 milyon metreküp yani Seve Barajı depolama hacmi kadar içme suyu sağlanmaktadır." dedi.

- "KİLİS'İN 2050 YILINA KADAR OLAN İÇME SUYU İHTİYACINI DA GARANTİ ALTINA ALDIK"

Yapılan projenin önemini anlatan Pakdemirli, şunları aktardı:

"Kilis'in en büyük ve en önemli içme-kullanma suyu depolama yatırımı olan Yukarı Afrin Barajı ile Kilis'te son yıllarda giderek artan içme ve kullanma suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamış olacağız. İsale hattını yeni tamamladığımız Yukarı Afrin Barajı dışındaki kaynaklardan şehre 2019 yılından bu yana yaklaşık 30 milyon metreküp, diğer bir ifadeyle diğer kaynaklardan, Gaziantep ilimizde 200 bin dekar alanın sulamasına hizmet veren Kayacık Barajı'nın kapasitesinin yaklaşık üçte biri kadar su verildi."

Barajın 300 milyon liraya mal olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Yukarı Afrin Barajıyla birlikte, daha önce hizmete aldığımız Seve Barajı, Yeniyapan, Narlıca Kaynakları ve kuyularını da dahil ettiğimizde Kilis'in 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da garanti altına aldık." ifadesini kullandı.

Yukarı Afrin Barajı İsale Hattı'nın ise 200 milyon lira maliyetle yapıldığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Toplam 42 bin 850 metre, diğer bir ifade ile kuş uçuşu yaklaşık Kilis-Gaziantep arasındaki mesafe uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla yıllık 19 milyon metreküp ilave su Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis ilimize aktarılacaktır. Mart ayında inşaatına başladığımız, günlük 52 bin metreküp kapasiteli 2'nci kademe içme suyu arıtma tesisinde de çalışmalarımız hızla devam ediyor. 60 milyon liraya mal olacak tesisi de inşallah bu yıl bitmeden tamamlayacağız. Böylece Yukarı Afrin Projesi bittiğinde Kilise toplam 765 milyon liralık yatırım yapmış olacağız."

Programa, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile diğer ilgililer katıldı.