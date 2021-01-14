Bakan Pakdemirli: 193 ülkeye tarım ürünü ihraç ediyoruz

DHA 14 Ocak 2021 Perşembe 12:04 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 12:04

Bakan Pakdemirli, video konferans yöntemiyle, 'Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Programa Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile çok sayıda davetli katıldı.

'1.9 TRİLYON DOLARLIK TARIMSAL TİCARETİN KALBİNDE YER ALIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, tarımsal hasılanın son iki yılda yüzde 47 artışla, 277.5 milyar liraya ulaştığını belirterek, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 10 arasında olduğunu ifade etti. Dünyadaki 19 trilyon dolarlık toplam ticaretin yüzde 8.7'sini tarım ve gıda ticaretinin oluşturduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Son 18 yılda global toplam mal dış ticareti yüzde 205 artarken, tarım ve gıda dış ticareti daha fazla artarak yüzde 229 artış gösterdi. Yani dünyada tarım sektörü ticareti, büyük bir büyüme potansiyeli gösteriyor. Dolayısıyla, global pazarlar açıkçası Türk girişimcileri bekliyor. Bu manada ülkemiz, coğrafi konum açısından büyük bir avantaja sahip. 1.9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgenin tam kalbinde yer alıyoruz. Hava, kara ve deniz yollarının kesişim noktasındayız. 4 saatlik bir uçuş mesafesi ile dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşma imkânımız var. İşte bu potansiyeli, daha çok üretime ve ihracata çevirmeliyiz. Yani bölgemizin zenginliğinden mutlaka pay almamız lazım. Ukrayna'nın hububatını, Bulgaristan'ın ayçiçeğini, Kazakistan'ın, Rusya'nın arpasını, buğdayını alıp satabiliyorsak işte o zaman tarımsal potansiyelimizin ötesinde çok büyük söz sahibi olabiliriz" dedi.

'TÜRKİYE, TARIM VE GIDADA İHRACATÇI BİR ÜLKEDİR'

Pakdemirli, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünleri ihracatında, son 18 yılda büyük bir gelişme gösterdiğini ifade ederek, "Tarımsal ihracatımız; 5 kat artışla 3.7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseldi. Ve şunun altını özellikle çizerek söylüyorum, Türkiye, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülkedir. Son 18 yılda, toplam 237 milyar dolar ihracat yaptık ve 78 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. 193 ülkeye 1827 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. 2020 yılı ilk 11 ayında ise pandemiye rağmen, tarım ve gıda ürünleri ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 artırdık. Böylelikle; 16.9 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık ve 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE 592 ÜRÜNÜN COĞRAFİ İŞARETİ TESCİL EDİLDİ'

Bakan Pakdemirli, günümüzde ayrıca markalaşma ve coğrafi işaretin, pazarlama ve ihracatta öncelik haline geldiğini belirterek, sadece paket ve ambalajın ürünü satmadığını, ürünün hikâyesi ve markasının da, insanların onu alma isteğini üst sıralara taşıdığını söyledi. Pakdemirli, "Coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin benzerleriyle kıyaslandığında, yaklaşık 3 kata kadar daha fazla fiyatlanabildiği bilinmekte. Son 18 yılda; Türkiye'de 592 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Bunun 279'unun yani yaklaşık yüzde 50'sinin son 2.5 yılda tescil edilmesini sağladık. Halen 699 tescil aşamasında ürünümüz bulunuyor. Potansiyelimizin 2 bin 500 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ürünlerimizin 'kalite, yöresel ve sağlık' vurgusuyla üretilmesi ve uluslararası pazarlarda pozitif bir 'Türk Ürünü' imajının sağlanması gerekiyor. Ülkemiz GDO'suz ve sağlıklı tarım ürünleri üreten en önemli ülkelerden birisidir. Biz, bu potansiyelimizden daha fazla yararlanmak, tarımsal ürünlerini katma değerli ürünlere dönüştürmek ve markalaştırarak dünyaya pazarlamalıyız" ifadelerini kullandı.