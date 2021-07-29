Bakan Pakdemirli: 38 noktada yangın kontrol altına alındı

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:53 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 17:53

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz'da 17 ilde toplam 58 orman yangınının çıktığını aktaran Pakdemirli, bu yangınlardan 38'ini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Pakdemirli, Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yangınları kontrol altına almak için 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin personelimiz görevde. Bu süreçte tüm zor şartlara rağmen var gücüyle çalışan orman kahramanlarımıza, onları destekleyen tüm kamu kurumlarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."