Bakan Pakdemirli: 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladık

AA 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 10:14

Pakdemirli, Twitter hesabından, Hatay'da meydana gelen yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pakdemirli, "Hatay'daki yangının izlerini hızlıca siliyoruz. Şimdiden 50 hektar alanda fidan dikim hazırlığını tamamladık." bilgisini verdi.

Hatay'da 9 Ekim'de başlayarak, Belen, İskenderun, Arsuz bölgesinde etkili olan yangın 400 hektarlık alana yayılmıştı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşın etkilendiği açıklanmıştı.

Yoğun çalışmalarla 33 saatte kontrol altına alınan yangın söndürülürken, arazideki çalışmalar sonrası dikim hazırlıklarına başlanmıştı.