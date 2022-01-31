İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2022 Pazartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Pakdemirli açıkladı: Desteklemelere ek bütçe çıkarıldı
Güncel

Bakan Pakdemirli açıkladı: Desteklemelere ek bütçe çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2022'de 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesinin 3,2 milyar lira ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldığını bildirdi.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 21:28 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 21:28
ABONE OL

Pakdemirli, tarımsal destekleme bütçesinin yükseltilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Artırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülke için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilere mevcut desteklere ilave 'Ek Girdi Desteği' olarak dekara 50 lira ödeme yapılacağını belirten Pakdemirli, 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine, mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 lirada girdi desteğiyle beraber dekara toplamda 116 lira ödeneceğini aktardı.

Pakdemirli, yapılan bu ilave destekle 2022'de hububat üreticilerine ödenecek girdi desteklerinin geçen yıla göre yüzde 127 artırıldığını vurgulayarak "Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatlarıyla her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.