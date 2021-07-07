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Bakan Pakdemirli, AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Partili milletvekilleri ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini, tarımsal kuraklık, gıda arzı konusunda alınan tedbirler, orman yangınları, çiftçiye sağlanan destekler konusunda bilgilendirdi. Pakdemirli, bölge milletvekillerinin vatandaşlardan gelen talepleri doğrultusunda sorularını cevaplandırdı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.

DHA7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:20 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:20
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Bakan Pakdemirli, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında bakanlarla düzenlenen istişare toplantıları kapsamında milletvekillerini ve partinin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Bakan Pakdemirli, tarım politikaları, bu yaz yaşanan tarımsal kuraklık, aşırı yağıştan zarar gören tarım alanları, küresel ısınmanın tarım ve hayvancılığa etkileri ile ülkenin tarım politikaları hakkında sunum yaptı. Tarım ve hayvancılık konusunda kamuoyunun gündemine gelen iddialar hakkında da bilgilendirmeleri içeren bir kitapçık milletvekillerine dağıtıldı. Tarım ve su politikalarında hükümetin hedeflerine daha hızlı ulaşabilmesi ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla hazırlanan su kanunu hakkında da milletvekillerine bilgi verildi, görüşleri alındı.

Milletvekillerinin, Bakan Pakdemirli'den, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yem için kullanılan arpa ve buğdayı ucuz fiyattan tedarikine devam etmesini istediği öğrenildi. Kuraklığa bağlı olarak, arpa ve buğdayda rekolte düşüşü beklentisinin olduğu, arpada meydana gelen rekolte düşüşüne karşın TMO'nun 2,5 milyon ton ithalat izni olduğunun ihtiyaç duyulursa bu iznin arttırılabileceği de toplantıda konuşuldu. Pakdemirli, bölge milletvekillerinin vatandaşlardan gelen talepleri doğrultusunda sorularını cevaplandırdı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.

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