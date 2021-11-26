İSTANBUL 15°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2021 Cuma / 21 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,2874
  • EURO
    13,8772
  • ALTIN
    712.099
  • BIST100
    1773.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Pakdemirli duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başlandı
Güncel

Bakan Pakdemirli duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Pakdemirli, 13 milyon 846 bin 485 liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

AA26 Kasım 2021 Cuma 16:20 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 16:20
ABONE OL

Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"13 milyon 846 bin 485 liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı." ifadesini kullanan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Büyükbaş damızlık hayvan alımı desteği kapsamında 855 bin 200 lira, hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 208 bin 766 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 330 bin 174 lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 lira, dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 816 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 liralık ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.