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  • Bakan Pakdemirli: İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı yaşanmasını beklemiyoruz
Güncel

Bakan Pakdemirli: İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı yaşanmasını beklemiyoruz

17 Kasım 2020 Salı 14:20 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 14:20
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