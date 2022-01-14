Bakan Pakdemirli, Manisa'da temaslarda bulundu

AA 14 Ocak 2022 Cuma 18:21 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 18:21

Pakdemirli, Manisa'da DSİ tarafından yapımı tamamlanan Belenyenice Barajı'nın açılışını yaptıktan sonra Vali Yaşar Karadeniz ile makamında görüştü.

Manisa'nın tarımsal üretim potansiyeli hakkında bilgiler aktaran Karadeniz, Pakdemirli'yi memleketinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Karadeniz, Bakan Pakdemirli'ye ziyaretinin anısına vazo, bölgeye özgü tarımsal ürünler ve minyatür şehzade kaftanı hediye etti.

Ziyarette yer alan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de Pakdemirli'ye hat sanatıyla yazılmış bir Kuran-ı Kerim ayetinin yer aldığı tablo verdi.

Pakdemirli'nin daha sonra ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı yaptığı toplantıda belediye başkanlarının taleplerini dinlediği öğrenildi.

MHP ve AK Parti il başkanlıklarını da ziyaret eden Pakdemirli, Şehzadeler Ziraat Odası'na geçerek 17 ilçenin ziraat odası başkanlarının taleplerini dinledi.

Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerinde Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık ile AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner de eşlik etti.