Bakan Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

02 Ağustos 2020 Pazar 17:22 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 17:22

Ege'nin birçok bölgesinde orman yangınları devam ediyor. Orman müdürlüklerine bağlı yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçakları ve arazözle aralıksız yangınlara müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı. Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:

"Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!"