AA 5 Ağustos 2021 Perşembe 13:24 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:51

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 38 ilde 180 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Muğla'da 7, Antalya'da 2, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık. 'Ormanın Kahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveriyle devam ediyor."

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografiğe göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık.#OrmanınKahramanları'nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. pic.twitter.com/dXwSSfjFOm — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 5, 2021

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU, ANTALYA'DAKİ YANGIN BÖLGELERİNDE İNCELEME YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, ilçede ormanlık alanda 31 Temmuz gecesi çıkan ve yüksek sıcak, düşük nem, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangında zarar gören bölgeleri ziyaret etti.

Yangının büyük hasar oluşturduğu Bayır Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bölgede hasar tespitlerine başlandığını aktaran Karaismailoğlu, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, vatandaşlara her konuda gereken desteğin sağlanacağını, yaraların sarılacağını bildirdi.

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE 4 BİN 150 HAVUZ VE GÖLET KULLANILIYOR

Türkiye'de, orman yangınlarına müdahalede kullanılan ve yangın söndürme araçlarına su ikmali sağlanan 4 bin 150 gölet ve havuz bulunuyor.

AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, muhtemel yangınlarda su ikmali yapmak üzere, ormanların içindeki su kaynaklarından faydalanılarak oluşturulan havuz ve göletler bulunuyor.

Buralar yangına müdahalede hız ve etkinlik sağlıyor. Türkiye'de toplam 2 bin 429 havuz ve 1721 gölet bulunuyor.

Antalya 455 havuz ile ilk sırada yer alıyor. Burayı 417 havuz ile Muğla ve 292 havuzla İzmir takip ediyor. Gölet sayılarına bakıldığında ise en fazla 164 gölet ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir'i 122 gölet ile Balıkesir, 115 gölet ile Amasya izliyor.

Söz konusu havuz ve göletler yangın esnasında müdahale araçlarına su sağlıyor. Havuz ve göletlerden su tankerleriyle yangınlarda kara desteği imkanı veren arazözlere su taşınıyor. Ayrıca, helikopterler de bu havuz ve göletlerden su alıp yangın sahasına atabiliyor.