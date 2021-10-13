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Bakan Pakdemirli: Yanan alanları tekrar ağaçlandıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın

Bakan Pakdemirli: Anayasanın 169'uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

13 Ekim 2021 Çarşamba 12:06 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 12:06
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Bakan Pakdemirli: Anayasanın 169'uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz' nokta. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz; ilk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz veya sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız.

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