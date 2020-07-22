Bakan Pakdemirli: Yangın-Cell Haberleşme Sistemi'ni kurduk

22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:42

Bakan Pakdemirli: Orman yangınlarıyla mücadelede haberleşme sistemimizi güçlendirdik ve Yangın-Cell Haberleşme Sistemi'ni kurduk. Sistemin testleri başladı ve inşallah 3 ay içinde tam olarak hizmete alacağız.