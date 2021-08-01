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Yangınlarda son durum ne? Bakan Pakdemirli sıcak gelişmeyi paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarına ilişkin son durumu aktardı. Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin belediyelere çağrı yaparak, 'Çalıştay yapıp yerleşim yerlerinin korunması için buradaki kapasiteyi daha iyiye getirmeliyiz' dedi. Öte yandan Bakan Pakdemirli yangınlarda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

1 Ağustos 2021 Pazar 21:32 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 21:51
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Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak 1 İHA 17 helikopter, 93 itfaiye 55 ambulans 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor.

Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tedbiren 6 mahalle boşaltıldı.

* Yaşlı insanlar kolay kolay evlerini bırakmak istemiyorlar. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olunmaması gerkiyor. Zorla teyzeyi ikna ettik. Şunu da söyledim. Muhtemelen bir şey olmayacak ama yine de burayı siz terk edin.

* Gökbel köyünde bu olayı yaşadıktan sonra söylediğim alana alevler geldi ve kısmi zarar uğradı.

* Yangınlarla mücadelemiz son derece cansiperane devam ediyor. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen yangının devam edeceğini sabah saatlerinden tespit ettik. Çalışmalarımızı ona göre planladık.

* Tabii ki yangın hala sürüyor. Özellikle yangının bittiği alanlarla zarar gören vatandaşlarımızla ilgili normal hayata döndürme konusunda neler yapılır onun için toplantı gerçekleştirdik.

* Yangın faaliyetlerimiz, teknik çalışmalarımızın yanında vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bu çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da %70'ini bitirdik.

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