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  • Bakan Pekcan: 128 farklı ülkede 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktayız
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Bakan Pekcan: 128 farklı ülkede 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktayız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır.' dedi.

19 Ocak 2021 Salı 12:11 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 12:24
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Pekcan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır.

Müteahhitlik firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır.

(Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği projeler) Mart 2020'den itibaren Kovid-19 salgınının küresel ölçekte yaşattığı daraltıcı etkilere bağlı olarak tüm ülkelerin kısa vadeli yatırım politikalarını ertelemesine rağmen elde edilmiş önemli ve takdire şayan bir başarı olduğunu düşünüyoruz.

Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır.

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