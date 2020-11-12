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  • Bakan Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz
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Bakan Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz.

12 Kasım 2020 Perşembe 11:57 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:57
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