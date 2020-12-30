Bakan Pekcan açıkladı: Destek başvuruları bugün başlayacak

30 Aralık 2020 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 12:10

Bakan Pekcan, gündeme dair yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek tacirlere yönelik destek başvurularının bugün itibarıyla alınmaya başlanacağını bildirdi.

(Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması'yla) Ülkemizden yeni 'unicorn'lar çıkması için kurumsal bir alt yapı oluşturmak istiyoruz



(Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması) Bugün itibarıyla başvurulara açılacak ve adaylar 15 Şubat'a kadar başvurularını yapabilecek



Yarışmamızda birincimize 100 bin TL ile Silikon Vadisi'ne düzenleyeceğimiz programa katılım hakkı, ikincimize 50 bin TL, üçüncümüze 30 bin TL ödül veriyoruz olacağız





