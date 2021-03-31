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Bakan Pekcan duyurdu! Ciro kaybı desteklerinde başvuru süreleri uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için uzattıklarını duyurdu.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:52
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Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun" dedi.

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