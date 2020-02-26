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  • Bakan Pekcan: Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık
Güncel

Bakan Pekcan: Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık

Bakan Pekcan: '(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık.'

26 Şubat 2020 Çarşamba11:52 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:52

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