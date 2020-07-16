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  • Bakan Selçuk: 1'i kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Güncel

Bakan Selçuk: 1'i kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

16 Temmuz 2020 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:40
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