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Bakan Selçuk: 2020 yılının ilk altı ayında 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldı

Bakan Selçuk: 2020 yılının ilk altı ayında 12 farklı ilde 86 firmada 156 ürün denetimi yapıldı

21 Ağustos 2020 Cuma 09:31 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 09:31
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