Bakan Selçuk: 34 bin vatandaşımızla temas kurduk

DHA 09 Eylül 2020 Çarşamba 10:27 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 10:27

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi döneminde alınan önlemler hakkında yurt dışında yaşayanları bilgilendirdiklerini belirtti. Bakanlık olarak bu dönemde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Yurt dışında bulunan müşavirlik ve ateşeliklerimiz aracılığıyla zaman mefhumu gözetmeksizin bizlere ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olduk. Öncelikle bu zor süreçte, salgının yaygın olduğu, OHAL ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin uygulandığı temsilciliklerimizde sunulan hizmetlerin vatandaşlarımızın ve personelimizin sağlığını riske atmadan verilmesine yönelik özel düzenlemeler yaptık. Temsilciliklerimiz uzaktan erişimle sürekli vatandaşlarımızla temas halindeydi. Özellikle dışarıya çıkamayan yaşlılarımızın ilaç başta olmak üzere ihtiyaçları telefonla ulaştıkları temsilciliklerimiz aracılığıyla karşılandı. Farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızın tahliyelerine katkıda bulunduk. G20 ve OECD gibi önemli toplantıları videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Son olarak kamuoyunun da bildiği gibi Suudi Arabistan'da beşizleri dünyaya gelen bir ailemiz bakanlığımızın temaslarıyla ülkemize getirildi."

29 TOPLANTI YAPILDI

Bakanlığın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce çeşitli ülkelerde 29 farklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini ayrıca koruyucu aile eğitimleri verildiğini kaydeden Bakan Selçuk, mart ayının başından haziran ayı sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın Türk vatandaşıyla temas kurulduğunu belirtti. Bakan Selçuk, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik çalışmaların ilgili birimlerle koordineli olarak aralıksız devam edeceğini de kaydetti.