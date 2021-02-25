Bakan Selçuk: 356 tane sosyal hizmet merkezimiz var

DHA 25 Şubat 2021 Perşembe 16:08 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:08

"Sancaktepe için Canla Başla" sloganıyla yola çıkan, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ilçedeki yeni proje çalışmalarına devam ediyor. Sancaktepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Sancaktepe Kadın Aile Merkezi, Abdurrahmangazi Mahallesi Çocuk Kreşi, Meclis Mahallesi Çocuk Kreşi, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Kültür ve Bilgi Merkezi ve İnönü Mahallesi Ömer Seyfettin Kültür ve Bilgi Merkezi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Sancaktepe Belediye Bşkanı Av. Şeyma Döğücü'nün katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Açılışların uzaktan bağlantı yapılarak gerçekleştirildiği törende Bakan Selçuk, Vali Yerlikaya ve Başkan Döğücü konuşma yaptı.

AİLE KURUMUNA YAPILAN HİZMETLERİ DESTEKLİYORUZ

Aile, Hizmet ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eğitimin başladığı ilk kurumun aile olduğunun altına çizerek, "Biz, aile kurumunu desteklemeyi sağlayan bütün kurum ve kuruluşları, politikaları ve hizmetleri çok destekliyoruz. Belediyelerimizin bu bağlamda çalışmaları devam ediyor. Türkiye çapında bizim aile hizmet ve destek merkezlerimiz ve sosyal hizmet ve destek merkezlerimiz var. Bu sayede 81 ilde, 924 ilçemizde 84 milyon vatandaşa ulaşmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 356 tane sosyal hizmet merkezimiz var ilçelerimizde. İnşallah bu yıl, bu sayıyı 378'e çıkaracağız. Yine 247 aile destek merkezimiz ve 38 sosyal destek merkezimiz var" dedi.

"KADIN İSTERSE BÜTÜN DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR"

Türkiye'de kadınları her alanda desteklediklerini belirten Bakan Selçuk, "Kadınlarımız için de eğitimden sağlığa, sanattan spora, bürokrasiden siyasete kadar kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında daha etkin yer almaları için çabalıyoruz. Bugün burada aynı zamanda kadın belediye başkanımızın da bu konudaki hassasiyetini görmekteyiz. Biz inanıyoruz ki kadın isterse bütün dünyayı değiştirebilecek bir gücü var. Artık öğretmenlerimizin, avukatlarımızın, doktorlarımızın yarısından fazlası kadın. Gördüğümüz üzere kadınlarımız karar alma mekanizmasında etkin bir şekilde yer almaya devam ediyor. İnşallah açılan okuldaki çocuklarımız da burada eğitimlerini tamamladıktan sonra geleceğin mimarları, öğretmenleri, doktorları olarak milletimize hizmet edecekler" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

Çocukların geleceği adına önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Selçuk, "Türkiye'de 23 milyon çocuk var. Biz bu çocuklarımız için hem Aile, Hizmet ve Çalışma Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Türkiye çapındaki kreşlerde ve çocuk eğitim merkezlerindeki eğitim seviyesini üst seviyeye çıkarmak adına çalışıyoruz. İnşallah biz de okul öncesindeki eğitimi çocuklarımıza vermiş olacağız. Her şey çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm için" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Sancaktepe'yi daha da geliştirmek adına büyük hizmet ve yatırım desteği sağlandığını dile getiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Devletimiz başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal ve toplumsal hayatın gerektirdiği bütün alanlarda ilçemize yatırım ve hizmet üretiyor. 13 yılda Sancaktepe'de 428 milyon lirayı aşan 64 kamu hizmet ve yatırım projesi tamamlandı. İlçedeki okul sayısı 40'tan 165'e, derslik sayısı ise bin 53'ten 2 bin 833'e çıktı. Yeni yatırımlarımız devam ediyor, devam edecek" dedi.

2020 yılında Aile, Hizmet ve Çalışma Bakanlığı'nın İstanbul'a yaptığı yatırımlardan bahseden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde bakım, engelli bakımı ve yaşlı bakım merkezlerinde 76 bin 661 vatandaşımız yer almaktadır. 163 farklı merkezde 2 bin 482 çocuğumuza koruma ve yardım hizmeti veriyoruz. İhtiyaç sahiplerine 272 milyon 300 bin lira sosyal ekonomik destek ödemesi yapılırken bugüne kadar 3 bin 486 şehidimizin yakını kamuda istihdam edildi."

"SANCAKTEPE'Yİ DAHA GÖRÜNÜR VE BİLİNEN BİR İLÇE YAPMAYI AMAÇLIYORUZ"

"Sancaktepe için Canla Başla" sloganıyla yola çıkan, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Sancaktepe, Osmanlı döneminde geleceğe açılan ilk kapı olma özelliğini taşıyor. Çünkü İstanbul'a girişler, konaklamalar buradan yapılıyor. Bunun ötesinde Bizans dönemine ait Damatrys Sarayı var. Ve gerçekten en eski tarihi yer özelliği taşıyan ören yeri olma adına çalışmalarımızı Kültür Bakanlığımız ile çalışmaları hızla sürdürüyoruz. 18 yılda, AK Parti hükümetlerinin yerel yönetimlerinin İstanbul'a yapmış olduğu yatırım miktarı, 275 milyar lira. Bugün seyyar ve korsan araçların önüne, insanları ekmek ve sosyal yardım kuyruğuna sokanların bunları çok iyi dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. 18 yılda İstanbul'a yapılan sosyal yardım miktarı ise 17 milyar lira" diye konuştu.

Hazırlanan birçok yeni projenin çalışmalarının tamamlandığını belirten Döğücü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemize Hanımeli Kafe yapacağız. Projesi çizildi. İnşallah burada kadınlarımıza özel hem üretim hem eğitim hem de kendi ekonomilerine katkıda bulunmaları için güzel yiyecekleri servis ettiğimiz bir kafe olacak. Bir öğretmenevi de kazandıracağız ilçemize, hazırlıkları tamamlandı. Sancaktepe Belediyesi'nin Samandır'da bir kültür merkezi var. Orayı da tadilat ve tamirat yaptırarak çok güzel bir kültür merkezi haline getireceğiz. Bu çalışmaları gösterirken, bahanelerin değil, çalışmanın gayreti ve derdi içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün yaptığımız toplu açılışın da ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."