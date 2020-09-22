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  • Bakan Selçuk: EBA'ya erişemeyen çocuklar için başka yollar oluşturuyoruz
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Bakan Selçuk: EBA'ya erişemeyen çocuklar için başka yollar oluşturuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk EBA konusunda yaptığı açıklamada 'Erişemeyen çocuklar için başka yollar oluşturuyoruz.' dedi.

22 Eylül 2020 Salı 11:35 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 11:57
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