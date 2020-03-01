Bakan Selçuk: ''Alo 170'' hattına 100.6 milyon çağrı aldık

DHA 01 Mart 2020 Pazar09:58 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 09:58

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iletişim merkezi 'ALO 170' hattının, Türkiye ve dünyanın her yerinden çalışma hayatı ile ilgili her türlü; soru, görüş, öneri, dilek, ihbar ve şikayetleri cevapladığını bildirdi. Hattın 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz hizmet sunduğunu belirten Bakan Selçuk, "Alo 170'e geçen yıl 14.8 milyon, kurulduğu günden bugüne kadar son 10 yılda ise, 100.6 milyon çağrı aldık. Kamu hizmetindeki dijitalleşme sayesinde, bürokrasiyi azaltarak hızlı, etkin, maliyetsiz ve aracısız bir hizmet alma mekanizması oluşturduk" dedi.

Bakan Selçuk, İletişim Merkezine gelen çağrıların yüzde 92'sinin görüşme sırasında anında çözüldüğünü, daha detaylı araştırılması ve incelenmesi gereken konuların ise birimlere yönlendirilerek 2 iş günü içinde sonuçlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk ayrıca, Ankara, Bayburt, Elazığ, Karaman, Kütahya, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak'ta bulunan çağrı merkezlerinde 1567 personelin hizmet verdiğini bildirdi.