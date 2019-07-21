29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Selçuk çağrısını yineledi: 'İkisi arasında sevgi kadar fark var'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul bahçelerinde hayvan besleme çağrısını yineledi. Kişisel sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Selçuk, 'Müfredattaki kitaplara hayvan sevgisini anlatan bir paragraf koymakla, okul bahçesine isteyen çocuğun sevebileceği, su verebileceği, günaydın diyebileceği bir can koymak arasında sevgi kadar büyük bir fark var.' ifadelerine yer verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendiği Pergel’i bakanlık bahçesinde besleyeceklerini duyurmasının ardından konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, okul bahçelerinde hayvan besleme çağrısını da yineledi.
 
Resmi Instagram ve Twitter hesaplarından bir paylaşım yapan Bakan Selçuk, Pergel’i barınaktan alıp bakanlığın bahçesine götürdüklerini ve okulların da böyle bir girişimde bulunabilmesi için bir kampanya çalışmasını başlattıklarını belirtti.
 
“İKİSİ ARASINDA SEVGİ KADAR FARK VAR”
 
Bazı kesimlerce “Bir bu mu kaldı?” şeklinde gösterilen tepkilere de yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:
 
“Emin olun müfredattaki kitaplara hayvan sevgisini anlatan bir paragraf koymakla, okul bahçesine isteyen çocuğun sevebileceği, su verebileceği, günaydın diyebileceği bir can koymak arasında sevgi kadar büyük bir fark var.”
 
“MÜTHİŞ BİR GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ”
 
Okullarının bahçelerine hayvanları misafir eden yönetici ve öğretmenlerin fotoğraflarını kendileriyle paylaştıkça bunun müthiş bir gönüllülük hareketi olduğunu gördüğünü ifade eden Selçuk, “İnşallah okullar açıldığında her okulumuzda hayvan dostlarımızı görmek dileğiyle...” sözlerini kullandı.
 
İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un o paylaşımı…
 
 

Erbil´de Türk diplomatı şehit eden teröristler yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Aslan’dan Fejsa hamlesi

Aslan’dan Fejsa hamlesi

Başkan Erdoğan'a hediye gelmişlerdi! İşte son halleri

Başkan Erdoğan'a hediye gelmişlerdi! İşte son halleri

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

İran'dan flaş açıklama: İngiliz gemisindeki 23 mürettebat...

İran'dan flaş açıklama: İngiliz gemisindeki 23 mürettebat...

Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi!

Fenerbahçe'de flaş Eljif Elmas gelişmesi!
 

POPÜLER HABERLER

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA