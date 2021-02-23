Bakan Selçuk: Çocuklarımızın aldıkları eğitimin kalitesinde artış sağlamayı ümit ediyoruz

AA 23 Şubat 2021 Salı 16:32 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 16:32

Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni okullar açmanın, öğrencileri ve öğretmenleri ferah ortamlara taşımanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.



Açılışını yapılan yatırımlarla 184 okulun tekli öğretime geçeğini bildiren Selçuk, devam eden eğitim yatırımlarıyla hedeflere çok daha yüksek seviyede ulaşacaklarını söyledi.



Bakan Selçuk, yeni bir eğitim, okul teorisi ve uygulaması oluşturmaya gayret ettiklerini anlattı.



Kovid-19 salgınının olumsuzluklarının yanı sıra bazı yeni açılımlar için de fırsat verdiğini dile getiren Selçuk, salgının "eğitim" ve "okul" kavramlarının anlamını yeniden düşünmelerine yol açtığını aktardı.



Okul yönetimi, öğretmenler ve veliler arasında çok yüksek bir iş birliği bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Okulun, çocukların şahsiyet kazanmasına hizmet eden fiziksel atmosferi beraberinde taşıdığını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bir hayat sahnesi olarak okul, her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan hem evrensel hem milli hem de manevi erdemlerle çocuklarımızı birlikte yaşama becerilerine doğru yönelten bir kurumdur. Bu düşüncelerimiz istikametinde okullarımızın daha da iyileştirilmesi, ortamlarının daha da güzelleştirilmesi çabamız devam edecek.

Ankara'da 2019-2020 yıllarında 326 eğitim yatırımı yapıldı. Bu yatırımlarla çocuklarımızın aldıkları eğitimin kalitesinde ve öğretmenlerimizin öğrencilerine ayıracakları zamanın niteliğinde bir artış sağlamayı ümit ediyoruz."

Selçuk, okulun, sadece sınıfa girilip ders yapılan bir mekan değil, arkadaşlıkların, motivasyonun, sosyalleşmesinin merkezi olduğunu vurgulayarak salgın sürecinin okulun bu özelliğini daha net ve açık biçimde gösterdiğini belirtti.

Hayat sahnesindeki çocuğun kendini geliştirmesine yardım etmek noktasında okulların avantajlı olduğunu anlatan Selçuk, "Okullar çevresiyle, mahallesiyle bütünleşen yapılardır ve günlük hayatın içinde o mahalleye bir nefes olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Çocukların bir an önce okullarına kavuşması temennisinde bulunan Selçuk, eğitimin bir mutabakat işi, millet ödevi olduğunun altını çizdi.



- "3 milyar 168 milyon 239 bin lira harcama yapılmıştır"

Ankara Valisi Vasip Şahin ise yoğun okullaşma çalışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "okullarda ikili eğitim kalmasın, bir an önce tekli öğretime geçelim" talimatının odak misyonları olduğunu söyledi.

Okulların fiziki mekanlarının salgın nedeniyle geçen yılın mart ayından bu yana tam kapasiteyle kullanılamadığını belirten Şahin, bu süreçte okul altyapısının salgın sonrasına hazırlanması ile tamirat, tadilat ve inşaat çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü kaydetti.

Şahin, öğrencilerin salgın döneminde maruz kaldığı müfredat kayıplarını, fiziki mekan itibarıyla daha iyi şartlarda telafi etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Şahin, bugün itibarıyla, 2019-2020 yıllarında yapımı tamamlanan, bir kısmı fiilen hizmet vermeye başlayan, bir kısmı ise eğitim vermeye hazır 7 bin 541 derslikli 272 okul, 54 diğer tesis olmak üzere 326 eğitim müessesesini açtıklarına dikkati çekti.



Bu okulların yanı sıra ihale ve inşaat çalışmaları süren 82 proje ile Ankara'da tekli eğitim veren okul oranının yüzde 95'e, buralardaki öğrenci oranının ise yüzde 85'e ulaşacağını belirten Şahin, açılan tesisler içerisinde, 20 anaokulu, 89 ilkokul, 83 ortaokul, 6 imam hatip ortaokulu, 30 Anadolu lisesi, 21 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 12 imam hatip lisesi, 1 güzel sanatlar lisesi, 6 özel eğitim okulu, 4 halk eğitim merkezi, 2 bilim ve sanat merkezi, 2 uygulama oteli, 3 tatbikat cami, 1 konferans salonu, 19 atölye, 16 spor salonu ve 11 öğrenci pansiyonunun yer aldığını söyledi.



Şahin, "Yapımı tamamlanan bu tesisler için çok büyük bir kısmı genel bütçe ödeneklerinden olmak üzere TOKİ Başkanlığı ve hayırseverlerin katkılarıyla 3 milyar 168 milyon 239 bin lira harcama yapılmıştır." ifadesini kullandı.



Tesislerin projelendirilmesi ve inşasında depreme dayanıklı olmalarının öncelikle gözetildiğinin altını çizen Şahin, bu kapsamda teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış, risk analizi ve deprem tetkiklerinde yenileme ihtiyacı oluşmuş 88 okulun yıkılarak yeni okul binalarının inşa edildiğini bildirdi.

Şahin, yine bu kapsamda incelenen 223 okul binasından 159'unun güçlendirildiği, yıkım kararı verilen 25 binadan 11'nin ise yıkıldığını kaydetti.