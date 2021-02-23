Bakan Selçuk duyurdu: 1027 içeriğe müdahale ettik

DHA 23 Şubat 2021 Salı 11:36 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 11:36

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde dijital mecraların çocuklar için tehlikeye dönüşebildiğini, onları bu risklere karşı koruyabilmek için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Çocukların bilişim teknolojilerini bilinçli, güvenli, sağlıklı, ahlâkî ve insani değerler çerçevesinde kullanımlarına yönelik mekanizmalar işlettiklerini belirten Selçuk, "Bu kapsamda bakanlık bünyesinde kurduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu, internet ortamında çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde müdahale ediyor. Sosyal Medya Çalışma Grubumuz, bugüne kadar 1027 içeriğe anında müdahale etti. Pedagog ve psikologlardan oluşan grubumuz, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat çalışıyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere anında müdahale ediyoruz" dedi.

2 OYUNA ERİŞİM ENGELİ BAŞVURUSU

Öte yandan, Bakanlık bir süre önce de 'Koş Fatmagül Koş' ile 'Braindom 2' isimli oyunda çocukların, gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişiminin olumsuz etkilendiği, çocukların ve toplumun genel sağlığının tehdit edildiği gerekçesiyle erişim engeli getirilmesi için başvuruda bulundu ve başvurusu kabul edildi. Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından bugüne kadar BTK'ya bildirilen içerikler arasında, kişisel bilgileri elde ettiği ve çocuklar üzerinde psikolojik tehlike doğurduğu gerekçesiyle 'Mavi Balina' ve 'Mariam oyunu'; şiddet içerikli görseller ve tehditler içerdiği gerekçesiyle 'Momo Oyunu'; çocukları, yaralama, taciz, intihar gibi olumsuz etkileyecek 'Gacha Life Videoları' ile genel ahlaka aykırı ifadelerin yer alması nedeniyle bir masal videosu yer alıyor.