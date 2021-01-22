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Bakan Selçuk duyurdu: Bugün hesaplara yatırıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 Ocak ayına ilişkin zam farklarının bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

DHA22 Ocak 2021 Cuma 09:50 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 10:14
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşımızın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarını bugün ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti.

Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Yine, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1'inci grupta kasım, aralık, ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, 2'nci grupta aralık, ocak, şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, 3'üncü grupta ocak, şubat, mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.

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