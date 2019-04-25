Bakan Selçuk'tan Küçükçekmece açıklaması: Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Uzman Klinik psikoloğumuz 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak” dedi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, çocuğumuzun ve ailemizin durumunu yakinen takip etmeye başladık.

Millet olarak hepimizi derinden yaralayan hadise ile ilgili bir klinik psikoloğumuzu, bir psikoloğumuzu, bir de sosyal hizmet uzmanımızı görevlendirdik. 3 görevlimiz de şuanda ailemizin yanında. Klinik psikoloğumuz da 24 saat çocuğumuzun ve ailemizin yanında kalacak. Uzman ekibimiz bu sürecin atlatılması için çocuğumuza ve ailemize gerekli destekleri sağlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ilk günden bu zamana kadar anlık olarak çocuğumuzun tedavi sürecini ve rehabilitasyonunu takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

“BAKANLIK OLARAK TÜM DAVALARA MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Failin en ağır cezayı alması için adli süreci yakinen takip edecek ve açılan tüm davalara müdahil olacağız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismara karşı “sıfır tolerans” ilkesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz."