Bakan Selçuk: Kadın girişimciliğinin temeli kooperatifçiliktir

DHA 26 Mart 2021 Cuma 19:25 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 19:25

Bakan Selçuk, çevrim içi düzenlenen '6'ncı Marmara Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması'na katıldı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal kalkınmanın da eş zamanlı olarak yürütülmesi gerektiğini belirterek, sosyal yardım ve istihdam dengesi kurmaya yönelik tedbirler aldıklarını, iş gücünü artırmayı ve işsizliği azaltmaya yönelik projeleri önemsediklerini vurguladı. Selçuk, Marmara Bölgesi'nde yer alan 10 ildeki 800 bine yakın iş yerinin bugüne kadar toplam 30 milyar liralık istihdam teşvikinden yararlandırıldığını belirterek, istihdamı artırmaya yönelik destek ve teşvikler sonucunda bu 10 ilde aktif sigortalı kişi sayısının 3,2 milyona ulaştığını kaydetti. Selçuk, Covid-19 sürecinde sosyal koruma kalkanı kapsamında Marmara Bölgesi'nde vatandaşlara aktarılan kaynağın toplam miktarının 8 milyara yaklaştığını, Türkiye genelinde ise bu rakamın 57 milyara ulaştığını bildirdi.

'MÜCADELEMİZ BİR METNE İNDİRGENEMEZ'

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye değinen Bakan Selçuk, "Biz her daim şiddet, kimden ve nereden gelirse gelsin kadının öz güvenini, itibarını yok eden şiddet eylemini bir insanlık suçu olarak görmekteyiz. Sıfır tolerans ilkesiyle bu mücadelemize devam edeceğiz. Şiddet, kadınlarımıza, aile değerlerimize doğrudan yapılan bir saldırı. Kadınlara yönelik şiddet konusunda hiçbir ödün vermeden, sapma göstermeden mevcut mevzuatımız çerçevesinde, elimizde birçok mevzuatımız var kadınlarımızı korumaya yönelik, kadınlarımızı korumaya devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz hiçbir zaman bir metne indirgenemez. Çünkü asıl olan ilkelerdir ve biz ilkelerimiz çerçevesinde kadın hakları mücadelemize devam edeceğiz. Anayasamız, yasa ve mevzuatlarımız çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadelede bizim net duruşumuz devam edecektir. Şiddet tek başına bir kamu kurumunun önleyebileceği bir mevzu değil, sivil toplum kuruluşlarımızın, akademisyenlerin, medyanın, bütün toplumun iş birliğiyle şiddetin üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz. Bir tek canımızın bile kurban olmamasını istiyoruz" dedi.

'E- TİCARET ÜZERİNDEN ETKİN DÖNEM BAŞLADI'

Girişimciliğin kadınların örgütlenme ve dayanışma kabiliyetini artıran bir mekanizma olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Kooperatiflerimizde ürün yelpazeleri gelişsin, kadın girişimciliğini teşvik ederek dünyaya açılan yeni marka değerler oluşturabilelim. Ürün yelpazesinin gelişmesini ve farklı alanlarda kooperatifler kurulmasını çok önemsiyorum. Yeni kooperatifler kurmak önemli ama olan kooperatifleri daha da güçlendirmemiz gerekmekte. Bu süreçte kadın girişimciliği eğitimlerine ağırlık verdik. Son 10 yılda yaklaşık 200 bini aşkın kadınımız girişimcilik eğitimi aldı. Kadın girişimci sayımızın her yıl daha da arttığını gözlemlemekteyiz. Salgın döneminde sosyo- ekonomik ilişkiler ağının da değiştiğini gözlemliyoruz. Pazarlamada e- ticaret üzerinden daha da etkin bir dönem başladı. E- ticaret üzerinde, kadın eliyle fark oluşturan bir üretim ve pazarlama ağının salgından sonra da yaygınlaşacağına inanıyorum. E- ticaret, kadınlarımıza girişimcilik becerilerini kullanabilecekleri yeni pencereler açacak. Kadın kooperatifçiliğinin gelişmesi için en etkin yollardan birisi e- ticaret olduğu için kadınların dijital teknolojileri kullanımında da daha öncü olması konusunda eğitimler vermeye devam edeceğiz" dedi.

'KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN TEMELİ KOOPERATİFÇİLİKTİR'

Çalışma grupları oluşturulduğunu ve 1 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye genelinde 737 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini söyleyen Selçuk, bu kapsamda 35 bine yakın kadına ulaşıldığını söyledi. Selçuk, şöyle konuştu:

"Marmara Bölgemizde 100'ü aşkın kadın kooperatifimiz faaliyet gösteriyor. Türkiye genelinde 600'ü aşkın kadın kooperatifimiz 11 bini aşkın üyesiyle ülkemize hem ekonomik hem de sosyal açıdan değer katmaya devam ediyor. Bir müjde vermek isterim; 'Kadına Değer' diye bir platform oluşturuyoruz. Bu platformumuzun içinde de ilerleyen zamanlarda kooperatifçilikte öne çıkmış birçok kadınımızın yer almasını da dileriz. Kadın girişimciliğinin temeli kooperatifçiliktir ve kooperatifleşmeyi ne kadar yaygınlaştırırsak hem kadın girişimciliğini hem de kadınlarımızın istihdamını da artıracağımıza inanıyoruz. Kooperatifler bizim için işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücadele için sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma anlamında tüm istihdam politikaları anlamında çok güçlü bir model. Biz burada süreç danışmanlığı yaparak kooperatiflerimizin sürdürülebilirliğini sağlamayı önemsiyoruz."