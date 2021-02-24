Bakan Selçuk koronavirüs aşısı yaptırdı

AA 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:42

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Öğretmenlerin aşılanması) Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."